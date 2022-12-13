Акциониста Крисевича этапировали в СИЗО в Перми

Акционист Павел Крисевич этапирован из московского СИЗО "Бутырка", рассказал 13 декабря Telegram-канал "Свободу Крисевичу!" По информации соратников, он отправлен в СИЗО-1 Перми.

"Предположительно, там Павел будет дожидаться апелляции", — высказали догадку авторы канала.

В октябре Тверской суд Москвы приговорил активиста к пяти годам лишения свободы по делу о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) из-за акции на Красной площади в столице. Перформанс состоялся в июне 2021 года, суть его свелась к тому, что Крисевич несколько раз выстрелил из охолощенного оружия в воздух, стремясь привлечь внимание к проблеме политических репрессий.

Статья, по которой судили Крисевича, предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. На процессе обвинение запросило художнику пять лет заключения, позже суд назначил ему именно такое наказание.

Фото: Ника Самусик