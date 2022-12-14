ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:55

В Петербурге оштрафовали коммунальщиков, не огородивших место сброса снега

фото ЗакС политика В Петербурге оштрафовали коммунальщиков, не огородивших место сброса снега

Администрация Фрунзенского района Петербурга приняла меры к ООО "НДМ", ответственному за сброс снега с крыши на неогороженный участок тротуара. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на пресс-секретаря администрации Михаила Калинина. Инцидент имел место рядом с домом №175 по Лиговскому проспекту. Опасная уборка велась около пятнадцати минут, после чего была пресечена.

"Выписали штраф, его размер — достаточно внушительный. Также начальнику участка Жилкомсервиса № 1 Фрунзенского района вынесен выговор, будет лишение премии, поэтому последствия самые серьёзные", - рассказал Калинин.

По его словам, благодаря тому, что на крыше не успел образоваться лед, никто из прохожих не пострадал. В районной администрации обещают, что нынешней зимой столь рискованным для пешеходов образом крыши очищать больше не будут.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама