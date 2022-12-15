Россиян будут бесплатно тестировать на грипп

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном тестировании граждан на вирус гриппа и другие респираторные инфекции, известила 15 декабря пресс-служба правительства. Провериться граждане смогут по обращении в поликлиники или больницы.

"Исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на коронавирус при наличии показаний", — отметили в кабмине.

Решение о бесплатном тестировании на грипп принято в связи с ростом заболеваемости этой инфекцией, в том числе в сочетании с COVID-19, наблюдаемым в последнее время.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о завершении в России вакцинации от гриппа, на следующий день президент Владимир Путин сообщил о сделанной прививке. В Петербурге глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец известил о превышении эпидпорога на 76 %. Вице-губернатор Ирина Потехина объявила о более чем 70 тысячах зараженных гриппом и ОРВИ школьниках. По ее словам, к 20 декабря младшеклассники должны завершить обучение по программе второй четверти.