Петербуржец получил условный срок за конфликт с силовиками

Колпинский районный суд вынес решение по делу Сергея Некипелова о применении насилия в отношении представителя власти (ч .1 ст. 318 УК РФ) и оскорблении силовика (ст. 319 УК РФ), сообщила 15 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно материалам дела, в ночь на 31 июля во дворе дома по Тверской улице в Колпино нетрезвый Некипелов вступил в противостояние с двумя инспекторами ДПС, добивавшимися от него прекращения противоправных действий. Первого горожанин попытался ударить в живот, но не преуспел в своем начинании, поскольку тот уклонился. Второго инспектора он оскорбил словесно, выразив в его адрес "оскорбительные выражения, явно несоответствующие общепринятым нормам поведения, морали, нравственности". Как утверждает судебная пресс-служба, этим он унизил честь и достоинство силовика, "причинив существенный вред государственным интересам" и дискредитировав статус правоохранителя в глазах окружающих.

Суд установил, что Некипелов ранее уже был судим, на учетах не состоит, имеет на содержании мать, вину признал и в содеянном раскаялся. В качестве наказания ему назначили год и семь месяцев лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Также он должен выплатить по три тысячи рублей компенсации морального вреда каждому потерпевшему.