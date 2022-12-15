"Это удар следствием по причине": Амосов объяснил, почему голосовал против запрета рекламы секс-услуг

Из опубликованных Законодательным собранием Петербурга данных поименного голосования стало известно, кто из депутатов не поддержал законопроекты, связанные с запретом рекламы сексуальных услуг. Против инициативы о запрете рекламы соответствующей деятельности на федеральном уровне проголосовал Михаил Амосов. Законопроект о введении штрафов за размещение объявлений с предложением секс-услуг не стал поддерживать Алексей Зинчук.

Амосов в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что, по его мнению, работу по борьбе с секс-услугами должны вести правоохранительные органы, а не законодатели. Рекламу на улицах города он считает недоработкой полиции.

- Мне кажется, что это удар следствием по причине. Если мы хотим с этим злом бороться, то просто надо, чтобы полиция проходила по этим вот телефонам и прекращала их работу. Реклама - это же вторично. Мне кажется, мы должны смотреть в корень. Здесь картина такая, что мы, приняв это решение, сами себе говорим "Мы же провели работу", а на самом деле ее должна проводить полиция, и на системной основе. Они этим не занимаются. Либо занимаются мало и плохо, - считает Амосов.

Зинчук еще летом высказал мнение, что штрафовать за расклейку рекламы секс-услуг считает сложной задачей, и норма, как ее задумывали авторы, работать не будет. Кроме того, парламентарий в разговоре с ЗАКС.Ру сказал, что не считает этот вопрос актуальным.

Напомним, 14 декабря большинство депутатов поддержали законопроект, согласно которому за распространение рекламы секс-услуг будут предусмотрены штрафы. Для физических лиц размер взыскания составит от 25 до 50 тысяч рублей. Для юрлиц штрафы могут достигать 500 тысяч рублей. Также депутаты проголосовали за обращение к Государственной думе с предложением внести поправки в закон "О рекламе". Для этого парламент даже дал определение словосочетанию "сексуальные услуги".

Константин Леньков