В Петербурге ведется разработка съедобной вакцины от гриппа

Институт экспериментальной медицины ведет доклинические испытания съедобной вакцины от гриппа, рассказал 16 декабря завотделом молекулярной микробиологии учреждения Александр Суворов. По его словам, сейчас исследуются два варианта препарата, причем они оказались "очень хорошими" и потому не исключен вариант, когда в оборот поступят оба.

Как уточнил Суворов, сейчас вакцины исследуются на лабораторных животных. При наличии финансирования возможен переход к полномасштабным доклиническим исследованиям, добавил он.

Ученый отметил, что в случае выпуска вакцина может распространяться в виде капсул. "Конечно, для людей мы видим это таким образом, что это будет лиофильно высушенные молочно-кислые бактерии, и это будет капсульный препарат", — приводит слова Суворова РИА "Новости".

Ранее сообщалось о разработке съедобной вакцина от коронавируса, на вкус похожей на йогурт или ряженку. Как поведал в пятницу Суворов, к настоящему моменту ее доклинические испытания завершены. В начале следующего года планируется направить результаты в Минздрав для получения разрешения на проведение клинических исследований.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном тестировании россиян на грипп в медучреждениях. О завершении прививочной кампании от гриппа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила 13 декабря, на следующий день президент Владимир Путин известил о сделанной прививке.