Правом на бесплатные письма и посылки домой хотят наделить всех участников СВО

Единороссы внесли на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект, принятие которого позволит всем участникам спецоперации на Украине бесплатно посылать письма родным и близким. Об этом сообщил сенатор и секретарь генсовета партии Андрей Турчак. На сегодняшний день правом писать письма домой из зоны ведения боевых действий обладают только солдаты срочной службы.

"Теперь оно будет распространено на всех, кто участвует в спецоперации. Добровольцы и мобилизованные также смогут бесплатно отправлять домой посылки с личными вещами, при необходимости", - написал Турчак в своем Telegram-канале.

Политик рассчитывает, что нижняя палата Федерального собрания не будет медлить с принятием инициативы. Законопроект, по его мнению, призван приблизить "нашу Победу".