Чиновники запретили Вишневскому встречаться с противниками платных парковок

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский получил письмо от администрации Адмиралтейского района, которая отказала ему во встрече с местными жителями, посвященной проблеме платных парковок. Чиновники ссылаются на противоэпидемические ограничения, прописанные в постановлении Смольного №121 от марта 2020 года. Скан документа политик разместил утром 17 декабря в своем Telegram-канале.

"Можно все: празднества, ярмарки, концерты и "народные соборы", где губернатор Беглов рассказывает сказки о том, что ковид отступал после того, как митрополит с иконами облетал город на вертолете (!). Нельзя только встречу избирателей с Вишневским. Видимо, только на таких встречах ковид опасен", - прокомментировал "яблочник" позицию районной администрации.

Напомним, что проблема парковок в историческом центре Петербурга обострилась в начале ноября, когда в Адмиралтейском районе 11 тысяч машиномест стали платными. В начале декабря комтранс отклонил все просьбы жителей района, желавших смягчения новых правил. На текущей неделе активистов выслушал глава профильного комитета Смольного.