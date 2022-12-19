Осужденному за сожжение чучела в камуфляже Мальцеву не стали менять приговор

Городской суд Петербурга 19 декабря отказался менять приговор пацифисту Игорю Мальцеву, осужденному по статье о хулиганстве (ст. 213 УК) на 3 года и 8 месяцев за сожжение чучела в военной форме во время Масленицы, передает корреспондент ЗАКС.Ру. С учетом времени, проведенного в следственном изоляторе, Мальцев сможет выйти на свободу в августе 2023 года.

Мальцев считает приговор несправедливым из-за излишней суровости. Он заявил, что чучело сожгли в безлюдном месте и вреда акция никому не причинила. По его словам, на чучеле не было опознавательных знаков, которые могли бы подтвердить его якобы негативное отношение к Вооруженным силам России. О неприязни Мальцева к армии заявляли следователи.

Суд первой инстанции отказал Мальцеву в изучении биллингов телефонов свидетелей, которые якобы были неподалёку во время сжигания чучела. Подсудимый счел это нарушением своих прав. Один из свидетелей утверждал, что обратился в полицию после увиденного, однако никаких подобных документов в материалах дела нет. Объяснить суду, как они получили статус свидетелей, допрошенные не смогли.

При рассмотрении апелляции адвокат Мальцева Дмитрий Герасимов вновь попросил суд запросить информацию от оператора связи, чтобы убедиться в правдивости показаний. Коллегия судей отказала, сославшись на нерациональность такого запроса.

В своём последнем слове Мальцев вновь рассказал, что не собирался наносить вред обществу, а также не испытывает ненависти к Вооруженным силам, поскольку знаком со многими участниками боевых действий, включая своего отца, воевавшего в Чечне. Назначенное наказание он назвал "показательным". Также Мальцев отрицал политический подтекст своих действий. Он выразил сожаление тем, что мог оскорбить некоторых военных.

— На деле я являюсь простым социально-адаптированным человеком. Главной своей целью я вижу в первую очередь свое личное и общественное благосостояние. С совершеннолетнего возраста я собираю одежду для необеспеченных слоев населения, сдаю кровь в качестве донора, устраиваю сборы денег в пользу детей с ДЦП и другим, социально не обеспеченным группам населения, — заявил Мальцев в последнем слове.

В конце он поздравил всех с наступающим Новым годом.

Напомним, Василеостровский районный суд признал Мальцева виновным в хулиганстве по мотивам идеологической и политической вражды (ч. 2 ст. 213 УК) в конце сентября. Причиной стал его пацифистский "художественный перфоманс". Во время празднования Масленицы он с подругой Софьей Семеновой сжег на льду Малой Невы чучело в военной форме. Так молодые люди хотели выступить за прекращение конфликтов во всем мире. Во время судебного процесса в суде выступали оскорбленные военнослужащие, которых возмутило такое неуважительное, по их мнению, отношение к военной форме. Также показания дала эксперт, которая назвала сжигание формы неприемлемым актом глумления.

Сейчас Мальцев находится в следственном изоляторе № 3 в Выборге. Семёновой удалось покинуть Россию вскоре после назначения меры пресечения в виде запрета определенных действий.