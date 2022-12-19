Упавший на автомобиль петербуржца лед обернулся для ЖКС 175 тысячами рублей компенсации

Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил иск Александра Волконского, который требовал компенсации от ООО "Жилкомсервис № 2 Центрального района", передает объединенная пресс-служба городских судов. Заявитель настаивал на том, что прошлой зимой его автомобиль Audi получил повреждения из-за некачественной зимней уборки: лед упал на машину с крыши дома № 3 по Разъезжей улице.

Правота Волконского была подтверждена в суде "в том числе, административным материалом". Ответчик, который на заседание не явился, ранее оспаривал выдвинутые претензии.

Потерпевший требовал взыскать с коммунальщиков совокупно 178,4 тысячи рублей. В результате суд назначил ему компенсацию в размере 175,8 тысяч рублей.