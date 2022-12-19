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Новости 15:32

Упавший на автомобиль петербуржца лед обернулся для ЖКС 175 тысячами рублей компенсации

фото ЗакС политика Упавший на автомобиль петербуржца лед обернулся для ЖКС 175 тысячами рублей компенсации

Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил иск Александра Волконского, который требовал компенсации от ООО "Жилкомсервис № 2 Центрального района", передает объединенная пресс-служба городских судов. Заявитель настаивал на том, что прошлой зимой его автомобиль Audi получил повреждения из-за некачественной зимней уборки: лед упал на машину с крыши дома № 3 по Разъезжей улице.

Правота Волконского была подтверждена в суде "в том числе, административным материалом". Ответчик, который на заседание не явился, ранее оспаривал выдвинутые претензии.

Потерпевший требовал взыскать с коммунальщиков совокупно 178,4 тысячи рублей. В результате суд назначил ему компенсацию в размере 175,8 тысяч рублей.


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