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Новости 17:26

На улице Константина Заслонова отремонтируют бывший особняк

фото ЗакС политика На улице Константина Заслонова отремонтируют бывший особняк

В расселенном историческом доме № 18 по улице Константина Заслонова в Петербурге начались ремонтные работы, о чем сообщает строительное издание "Канонер" со ссылкой на замглавы администрации Центрального района Дмитрия Спиридонова.

Дом известен градозащитникам как особняк Панина. Его история начинается в конце 1870-х годов. В конце XIX века благодаря Николаю Беккеру у здания появился второй этаж. Сегодня объектом владеет ООО "Строительное управление „Гидромеханизация"".

Отметим, что с начала XXI века дома на улице Константина Заслонова постепенно приходили в запустение: на четной стороне некоторые из них годами стоят заброшенными.


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