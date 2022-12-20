Цивилев хочет отменить плату за парковку на период снегопадов

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев обратил внимание главы комитета по транспорту Валентина Енокаева на то, что тяжелые погодные условия зачастую не позволяют пользоваться парковочными местами. Таким образом, люди, оплатившие услугу, по факту не могут ее получить. В связи с этим единоросс в официальном письме предложил чиновнику отменить взимание платы за парковку на время снегопадов.

Восстановить справедливость в описанных обстоятельствах, по мнению Цивилева, также поможет продление действия льготных парковочных разрешений на три месяца. Об этом он тоже просит Енокаева.

Напомним, что проблема платных парковок обострилась в ноябре, когда в Адмиралтейском районе появились 11 тысяч платных машиномест. Из-за протестов местных жителей при городском парламенте создали специальную рабочую группу. В интересах противников платных парковок пытается действовать партия "Яблоко". На прошлой неделе Енокаев встретился с жителями лично.