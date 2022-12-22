Суд отказал Вишневскому в иске о бездействии Генпрокуратуры

Василеостровский районный суд Петербурга 22 декабря не стал удовлетворять иск депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского к Генеральной прокуратуре, передает корреспондент ЗАКС.РУ из суда. "Яблочник" пытался признать незаконными затянутые сроки рассмотрения его обращения с разъяснениями об уголовной ответственности за критику специальной военной операции на Украине.

Вишневский обращался в ведомство в конце апреля, вскоре после введения уголовной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП и ст. 280.3 УК) и распространение "фейков" про армию. На ответ Генпрокуратуре потребовалось более трех месяцев, хотя согласно действующему законодательству рассмотрении обращение должно быть завершиться в течение месяца.

В суде представитель Вишневского, юрист Александр Кобринский заявил, что из-за бездействия ведомства его доверитель не мог в полной мере осуществлять свою деятельность, поскольку взаимодействие с органами государственной власти — одно из основных направлений его работы.

— Ответ на те вопросы, которые были адресованы Генпрокуратуре, необходим как мне, так и значительному числу граждан. В том числе тех, которых я представляю как депутат, потому что мы не имеем возможность предвидеть правовые последствия тех или иных высказываний. На сегодняшний день такой определенности не существует, — сказал Вишневский.

Выступая в прениях, Кобринский несколько минут перечислял известные случаи, когда россиян оштрафовали по статье о дискредитации за не самые очевидные деяния. Например, наказали жительницу Тюмени, которая протестовала против воблы. В то же время, отметил юрист, неосторожные высказывания Геннадия Зюганова остались незамеченными надзорным ведомством. Точное определение, что может дискредитировать армию, а что нет, позволит гражданам избежать наказания из-за особенностей правоприменения.

— В этой ситуации, уважаемый суд, нам необходимо снизить, на мой взгляд, уровень противостояния между гражданами, которые имеют иное мнение. Я надеюсь, что в правоприменительных органах и правоохранительных органах нет задачи разделить российский народ на людей, имеющих одно мнение, и на всех остальных, как врагов, — сказал Кобринский.

Представитель прокуратуры коротко заявил, что отсутствие ответа на вопрос гражданина, по его мнению, нельзя считать нарушением его прав.

Также депутат пытался привлечь к ответственности прокуратуру из-за неудовлетворительного, по его мнению, ответа ведомства. Добиться разъяснений от прокуратуры о возможной ответственности за демонстрацию украинского флага удалось лишь в рамках судебного разбирательства. Позже Вишневский частично отозвал иск.

С начала марта в российские суды поступило более пяти тысяч дел по статье о дискредитации. Большинство протоколов приходятся на Москву, Петербург, Краснодарский край.

Константин Леньков