Минздрав продлил на год действие ковидного режима в медучреждениях

Министерство здравоохранения продлило до начала 2024 года срок действия временного порядка работы медорганизаций, введенного в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий приказ опубликован 26 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

"В пункте 7 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" <...> слова "до 1 января 2023 года" заменить словами "до 1 января 2024 года"", — говорится в тексте документа.

Сегодня же федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом известил о снижении на 7,3 % показателя заболеваемости ковидом по сравнению с предыдущей неделей. Показатель госпитализации с коронавирусом за этот же период уменьшился на 11,8 %.

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