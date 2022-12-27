Лукашенко остался доволен уборкой Петербурга

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с российским коллегой Владимиром Путиным не преминул поблагодарить его за организацию неформального саммита СНГ в Петербурге. Особый восторг белорусского лидера вызвало то, как убраны улицы Северной столицы.

Как заявил Лукашенко Путину, Петербург произвел на него "потрясающее впечатление".

"Мне просто обидно за чистоту стало — приеду в Минск, буду смотреть, чтобы мы подтянулись. Даже не чувствуется, что здесь зима: настолько вычищен, выдраен город, доведен до ума", — продолжил воспевать качество уборки улиц белорусский глава. Он отметил, что на протяжении нескольких лет "восхищается" состоянием Петербурга.

"Без вашей помощи, конечно, тут трудно было, но все-таки молодцы, поэтому есть чему поучиться", — добавил Лукашенко.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда качество уборки Петербурга приводит Лукашенко в восторг. В прошлый раз он говорил об этом во время визита губернатора Александра Беглова в Минск в феврале этого года.

Всем участникам саммита в Петербурге были преподнесены перстни с изображением эмблемы СНГ и новогодним поздравлением. Сам визит гостей привел к росту заторов на улицах города.

Фото: kremlin.ru