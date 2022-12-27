Бывшего главу столичного муниципального округа "Красносельский" Илью Яшина* этапировали в СИЗО-1 Ижевска, поделилась у себя в Telegram-канале журналистка Ирина Баблоян.

По её словам, мать политика ранее записалась на встречу с ним в московском изоляторе, однако её не предупредили, что сына могут увезти по этапу до апелляции.

Напомним, 9 декабря Яшин* получил 8,5 лет колонии по уголовному делу о распространении "фейков" про российскую армию по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК). Приговор ещё не вступил в законную силу.

Первый рассказавший об этапе Яшина*, секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что это обычная практика: ввиду переполненности столичных СИЗО осуждённых часто развозят по регионам.

*Минюст внёс Илью Яшина в реестр иноагентов