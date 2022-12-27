Свалки в России проверят на их опасность для окружающей среды

Мусорные свалки в России ждет проверка на степень их опасности для окружающей среды, заявил 27 декабря глава Минприроды Александр Козлов. Ревизия будет проводиться в рамках проекта "Генеральная уборка", самые опасные полигоны планируется устранять в первую очередь.

Как заявил Козлов в эфире телеканала "Россия 24", в настоящий момент на городских территориях насчитывается 191 крупная свалка, подлежащая уборке, при этом работы на 51 объекте уже завершены.

"Есть такой проект "Генеральная уборка", в рамках которого мы в том числе проведем ревизию тех объектов, к уборке которых мы еще не приступили. Из тех заявок, которые мы сейчас видим, а их больше двух тысяч по стране, нужно поделить приоритетность — что из них действительно вредно для человека", — приводит РИА "Новости" слова министра.

Месяцем ранее стало известно о планах правительства продлить срок работы устаревших свалок на три года. Причиной этого была названа неготовность инфраструктуры для создания новых полигонов в четверти регионов России.

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