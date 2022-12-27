На Заневском проспекте почти на два месяца ограничат движение из-за ремонта трамвайных путей

В течение ближайших двух месяцев на Заневском проспекте будет затруднено движение ввиду ограничений, обусловленных проведением ремонта трамвайных путей, информирует пресс-служба ГАТИ. Работы коснутся отрезка от моста Александра Невского до Заневской площади.

Завершить процесс планируется 17 февраля 2023 года. Автовладельцам настоятельно рекомендовано выстраивать путь своего движения в обход ремонтируемого участка.

Один из объездов будет проходить через Таллинскую улицу, Малоохтинский проспект и проспект Шаумяна, Перевозный переулок, улицу Стахановцев и Новочеркасский проспект.

Ранее предполагалось, что станция метро "Ладожская" закроется на ремонт в феврале. Изначально он был намечен на нынешний год, однако позднее его перенесли из-за неудовлетворительного состояния трамвайных путей. Не так давно стало известно, что "Метрополитену" не удалось найти подрядчика для ремонта станции.