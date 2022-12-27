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Новости 17:32

Путин вручил своему научруку Литвиненко орден "За заслуги перед Отечеством" II степени

фото ЗакС политика Путин вручил своему научруку Литвиненко орден "За заслуги перед Отечеством" II степени

Президент РФ Владимир Путин вручил своему научному руководителю - ректору Санкт-Петербургского горного университета Владимиру Литвиненко орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, информирует пресс-служба Кремля.

Ранее сегодня, во вторник, 27 декабря, президент РФ и его коллеги по СНГ позавтракали в Русском музее.

Ранее стало известно, что ректор Горного университета Владимир Литвиненко передал своей супруге Татьяне 20,6% акций одного из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений "Фосагро".


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