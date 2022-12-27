Путин вручил своему научруку Литвиненко орден "За заслуги перед Отечеством" II степени

Президент РФ Владимир Путин вручил своему научному руководителю - ректору Санкт-Петербургского горного университета Владимиру Литвиненко орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, информирует пресс-служба Кремля.

Ранее сегодня, во вторник, 27 декабря, президент РФ и его коллеги по СНГ позавтракали в Русском музее.

Ранее стало известно, что ректор Горного университета Владимир Литвиненко передал своей супруге Татьяне 20,6% акций одного из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений "Фосагро".