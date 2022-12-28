В течение 2022 года за неправильную парковку во дворах петербуржцев штрафовали более 20 тысяч раз

В Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга известили, что в течение всего текущего года жителей города более 20 тысяч раз штрафовали за некорректную парковку во дворах.

Из общей суммы штрафов не менее 225 млн рублей пришлось на юридические лица.

Кроме того, в ГАТИ проинформировали, что в 2022 году им поступило 300 предложений по ликвидации нарушений во внутридворовых территориях.

В ведение ГАТИ контроль за парковкой во дворах перешёл летом 2021 года, когда внесли соответствующие коррективы в закон "Об административных правонарушениях".

Напомним также, в ноябре в Петербурге обострилась проблема платных парковок. Тогда в Адмиралтейском районе организовали 11 тысяч платных машино-мест. Из-за протестов местных жителей при городском парламенте создали специальную рабочую группу. В интересах противников платных парковок пытается действовать партия "Яблоко". Не так давно глава комитета по транспорту Валентин Енокаев встретился с жителями лично.