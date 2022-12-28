За неделю в России шестикратно ускорилась инфляция

Росстат рассмотрел изменение цен на потребительском рынке за последнюю неделю 2022 года. Товары и услуги всех типов подорожали в сравнении с предыдущей неделей на 0,12% (на прошлой неделе рост был отмечен на уровне 0,02%). Инфляция с начала года, по версии Росстата, составила 12,01%. Следующий аналогичный обзор выйдет уже на основании январских данных.

Наиболее заметный рост в розничной цене в очередной раз показала сезонная продукция: морковь (+3,99%), лук (+3,87%), помидоры (+3,74%), свекла (+3,3%), огурцы (+3,37%) и капуста (+1,38%). Напротив, наиболее заметно подешевели за последнюю неделю гречка (-1,13%), сахар (-0,66%), рис (-0,31%), овощные консервы для детского питания (-0,27%), баранина (-0,17%) и пшеничная мука (-0,07%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали зубная паста (+0,77%), зубная щетка (+0,42%), дизельное топливо (+0,4%), детские подгузники (+0,39%), хозяйственное мыло (+0,34%) и шампунь (+0,32%).

Тем временем, согласно последней сводке Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении достигла 12,19%, а продовольственная — 10,34%.