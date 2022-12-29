Правительство продлило льготную ипотеку на полтора года

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до 1 июня 2024 года действия программы "Льготная ипотека", сообщила 29 декабря пресс-служба правительства. Также решением кабмина было расширено действие программы "Семейная ипотека" в России.

Согласно постановлению, величина ставки по льготной ипотеке будет увеличена с нынешних 7% до 8%. Воспользоваться программой можно для покупки жилья или участка под строительство собственного дома, а также для постройки жилья.

Сейчас в большинстве регионов максимальная сумма кредита составляет шесть миллионов рублей, в то же время в Москве и Подмосковье, в Петербурге и Ленобласти она вдвое больше. С 1 мая она увеличится до 15 миллионов и 30 миллионов рублей соответственно, при этом в первом случае государство будет субсидировать шесть миллионов рублей, во втором — 12 миллионов.

Условия "Семейной ипотеки" смягчили, распространив ее действие на семьи с двумя детьми до 18 лет. Ставка по ней останется на уровне 6%, максимальная величина кредита аналогична установленной для льготной ипотеки.

В середине декабря президент Владимир Путин заявил о необходимости постепенно сворачивать программу льготной ипотеки. Для этого, по его словам, ее нужно продлить на полтора года, увеличив существующую ставку. Постановление правительства было выпущено во исполнение этого требования.

Ранее в пользу сворачивания льготной ипотеки высказывались первый зампред Центробанка Ксения Юдаева и ее коллега, замглавы департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Руслан Булатов.