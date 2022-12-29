Минимальная зарплата в Ленобласти вырастет дважды в следующем году

Правительство Ленобласти подписало 29 декабря соглашение с представителями Ленинградской федерации профсоюзов и регионального объединения промышленников и предпринимателей касательно минимальной величины заработной платы в регионе, сообщил портал Online47.

Соглашение предполагает, что величина МРОТ в регионе будет повышаться дважды в следующем году. С 1 января размер минимальной зарплаты составит 16 987 рублей, с 1 июня он увеличится до 17 385 рублей. Сейчас ее значение составляет 15 950 рублей.

Также были подтверждены обязательства сторон по вопросам проведения социально-экономической политики в различных сферах жизни региона.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об установлении значения МРОТ в России в следующем году на уровне 16 242 рублей. Это на 6,3% больше существующего показателя и на 4% превышает величину прожиточного минимума в стране. Последний составит в 2023 году 14 375 рублей. В Петербурге прожиточный минимум на следующий год установлен в размере 15 094 рублей.