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Новости 13:40

После волеизъявления петербуржцев поезда метро "Балтиец" оснастили USB-зарядками

фото ЗакС политика После волеизъявления петербуржцев поезда метро "Балтиец" оснастили USB-зарядками

В петербургском метрополитене начал курсировать первый поезд серии "Балтиец", оборудованный USB-разъемами. Этому событию предшествовал опрос, проведенный губернатором Александром Бегловым на персональной странице во "ВКонтакте": чиновник интересовался у посетителей целесообразностью такого новшества. Большинство проголосовавших идею поддержало.

В каждом вагоне установили восемь устройств, благодаря чему одновременно подзарядить свои гаджеты теперь могут 64 пассажира поезда. В дальнейшем все получаемые городом красные вагоны "Балтиец" будут иметь подобную конфигурацию.

Первый состав из вагонов "Балтиец" пустили в Петербурге 12 ноября. Он стал частью крупнейшей закупки в истории городской подземки.

фото: Начальник транспортного цеха / Telegram


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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