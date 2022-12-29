После волеизъявления петербуржцев поезда метро "Балтиец" оснастили USB-зарядками

В петербургском метрополитене начал курсировать первый поезд серии "Балтиец", оборудованный USB-разъемами. Этому событию предшествовал опрос, проведенный губернатором Александром Бегловым на персональной странице во "ВКонтакте": чиновник интересовался у посетителей целесообразностью такого новшества. Большинство проголосовавших идею поддержало.

В каждом вагоне установили восемь устройств, благодаря чему одновременно подзарядить свои гаджеты теперь могут 64 пассажира поезда. В дальнейшем все получаемые городом красные вагоны "Балтиец" будут иметь подобную конфигурацию.

Первый состав из вагонов "Балтиец" пустили в Петербурге 12 ноября. Он стал частью крупнейшей закупки в истории городской подземки.

фото: Начальник транспортного цеха / Telegram