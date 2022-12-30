Яшин* предположил, что его пытаются запугать "настоящей Россией"

Оппозиционер Илья Яшин* рассказал 30 декабря о возможных причинах перевода в СИЗО-1 города Ижевска. Бывшего главу "Красносельского" округа Москвы этапировали в Удмуртию, не дожидаясь вступления приговора в законную силу.

Как сообщил в своем Telegram-канале Яшин*, еще в Москве конвойный намекнул ему на предстоящий перевод. "Готовься. Начальство сказало, что ты должен страдануть", — якобы сказал при этом силовик.

"Что ж, Удмуртия это, конечно, не Рио-де-Жанейро, а местная тюрьма меньше всего похожа на санаторий. Но страдать я все равно не собираюсь", — высказался Яшин*, уточнив, что "шконки в Ижевске и Москве одинаковые", к тюремной пище он привык, а с арестантами он находит общий язык.

"Отправляя меня за тысячу километров от столицы, гражданин начальник, очевидно, пытается напугать меня "настоящей Россией" и российским народом. Но таким образом начальник лишь выдаёт свои глубинные страхи и комплексы. А мне бояться нечего", — заключил оппозиционер.

О переводе Яшина* из московского СИЗО № 4 стало известно на этой неделе. Секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников объяснил это загруженностью городских изоляторов. Позже журналистка Ирина Баблоян уточнила, что политика этапировали в СИЗО, расположенный в Ижевске.

Напомним, 9 декабря Мещанский суд Москвы признал Яшина* виновным в распространении фейков о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК РФ) и приговорил к 8,5 годам лишения свободы. Также ему назначили запрет определенных действий, включая пользование интернетом, в течение четырех лет после освобождения.

*Минюст внёс Илью Яшина в реестр иноагентов