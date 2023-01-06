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Новости 12:32

За год в России утроилось количество уголовных дел против сторонников АУЕ*

фото ЗакС политика За год в России утроилось количество уголовных дел против сторонников АУЕ*

Количество уголовных дел против сторонников АУЕ* резко выросло в России в прошлом году, сообщил 6 января ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По сравнению с 2021 годом их число выросло приблизительно втрое.

Как рассказал собеседник информагентства, в 2022 году в стране постоянно проводились "мероприятия, направленные на выявление и пресечение деятельности международного экстремистского движения АУЕ*". По всем выявленным фактам были возбуждены уголовные дела. При этом если в 2021 году было заведено немногим больше 30 таких дел, то в 2022 году их количество приблизилось к 100.

В августе 2020 года Верховный суд России по заявлению Генпрокуратуры признал экстремистским движение АУЕ*. Надзорное ведомство сочло его деятельность представляющей "реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству".

*Движение АУЕ внесено Минюстом в перечень экстремистских организаций, его деятельность запрещена на территории РФ


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