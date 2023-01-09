Депутат Петербурга Рябоконь предложил изменить федеральный закон о КРТ

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь призвал изменить федеральное законодательство о комплексном развитии территорий, сообщили в пресс-службе городского парламента. Там уточнили, что Рябоконь обратился с предложением к спикеру Государственной думы Вячеславу Володину.

– Федеральное законодательство не в полной мере защищает права граждан при реализации проектов КРТ, - процитировала депутата пресс-служба ЗакСа.

Рябоконь предложил включать в программу КРТ только аварийные дома, проводить общие собрания собственников по вопросу только в очной форме и установить кворум не менее 9/10 голосов владельцев недвижимости. При этом, парламентарий рекомендует закрепить за одной жилплощадью один голос, вне зависимости от того, сколько людей владеют квартирой.

При переселении людей домов, которые попали в программу КРТ, им должны выдать новое жилье "в непосредственной близости" от прежнего места жительства, считает Рябоконь. По его мнению, новые квартиры должны быть равнозначны или лучше прежних, а люди за них не обязаны доплачивать.

Напомним, в октябре 2022 года ЗакС заключил контракт на разработку законопроекта по изменению федеральных норм по КРТ. За это парламент заплатил 376,7 тысяч рублей. Аналогичный документ, но по городскому законодательству, ЗакС заказал за 362 тысячи рублей.

В Петербурге закон о КРТ приняли летом 2022 года. В парламенте города за него проголосовали все члены фракции "Единая Россия". В их число входит Рябоконь.

София Саттарова