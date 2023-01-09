Лукашенко добивается создания единого с Россией медиахолдинга

Белорусский президент Александр Лукашенко выступил с идеей создания общего с Россией медиахолдинга. Достичь желаемого он хочет уже до середины лета, полагая, что идея проекта отвечает духу времени.

"К кому мы тут сегодня пристегнемся? К кому Беларусь и Россия могут пристегнуться? Наша судьба - идти вдвоем и чтобы к нам кто-то пристегивался", - приводит одно из обоснований политика БелТА.

Иной подход к информационной политике, по мнению Лукашенко, грозит обернуться бесполезной тратой денег. Свои тезисы он изложил 9 января на встрече с секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

Будущий медиахолдинг в понимании белорусского лидера должен стать "хорошим, добротным, мощным, обязательно современным" и при этом отличаться некоей самостоятельностью. Лукашенко счел необходимым, чтобы инициативу проработали администрации президентов обеих стран.