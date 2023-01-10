В ЛДПР озаботились судьбой победителей Игр доброй воли

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект о мерах поддержки победителей Игр доброй воли, сообщил 10 января Telegram-канал "Фракция ЛДПР в ГД". Документ, предусматривающий установление ежемесячных выплат спортсменам, направлен для получения отзыва в правительство.

Авторы инициативы преследуют цель включить чемпионов Игр доброй воли "в списки выдающихся спортсменов". "Благодаря инициативе победители Игр получат дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, как и олимпийские чемпионы", — говорится в сообщении либерал-демократов.

Соавтор проекта депутат Владимир Сипягин заявил, что победители Игр "заслуживают достойного поощрения" наравне с олимпийскими чемпионами. "Разве справедлива разница в [государственной] поддержке, учитывая заслуги спортсменов перед Отечеством?" — задался вопросом он.

Первые Игры доброй воли состоялись в 1986 году, они были задуманы как альтернатива Олимпийским играм после того, как в 1980 году западные страны бойкотировали Олимпиаду в Москве, а в 1984 году СССР с союзниками отказались от участия в Олимпиаде в Лос-Анжелесе.