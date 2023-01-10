Прокуратура Петербурга не нашла признаков коррупции в законе о КРТ

Закон о комплексном развитии территорий, принятый Законодательным собранием Петербурга летом 2022 года, не нарушает антикоррупционное законодательство, следует из ответа прокуратуры города на обращение депутата МО "Гражданка" Вадима Сафонова. Он пытался обратить внимание надзорного органа на наличие, по его мнению, коррупционных соблазнов в законе о КРТ.

"Наличие в законе № 444-59 положений, противоречащих федеральному законодательству, имеющему большую юридическую силу, не установлено", - говорится в ответе ведомства.

Мундеп отметил, что остался не удовлетворен ответом ведомства, поскольку на некоторые вопросы так и не получил ответов. Сафонов намерен обжаловать ответ прокуратуры Петербурга.

Напомним, изначально Сафонов обращался к главе Генпрокуратуры Игорю Краснову, но в начале декабря его письмо перенаправили в прокуратуру Петербурга.

Сейчас действие некоторых положений закона о КРТ приостановлено до 2024 года. К такому решению власти пришли после волны критики со стороны противников реновации. Собственники квартир в "хрущевках" оказались недовольны некоторыми условиями возможной замены жилья. В частности, они требуют определить границы расселения в границах муниципалитета или района.

Константин Леньков