Рождественскую ярмарку в Петербурге посетили более миллиона человек

В Северной столице закончила свою работу XVII Рождественская ярмарка: в течение трёх недель её посетили 1,2 млн человек, что в полтора раза больше, чем на прошлых праздниках, информирует пресс-служба Смольного.

Комментируя событие, городской глава Александр Беглов напомнил, что впервые на Дворцовой площади установили большую горку для катания.

Торговые зоны были организованы на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улицах, а также в Певчевском проезде и на Конюшенной площади.

Ярмарка приняла производителей из 18 российских регионов и четырёх стран — Узбекистана, Армении, Сербии и Монголии. В общей сложности для резидентов открыли 125 мест для торговли.

На горке, установленной на Дворцовой площади, прокатились свыше 100 тысяч человек. На Кленовой улице был открыт каток, который посетили свыше 10 тысяч граждан.

"Гости оставили много отзывов о ярмарке и новогоднем оформлении города в СМИ и в социальных сетях, разместили более полутора миллионов фотографий", - поделился подсчётами Беглов.

Рождественская ярмарка проводится в Петербурге начиная с 2006 года.