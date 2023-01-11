В Госдуму внесли инициативу о ежегодной выплате в 75 тысяч рублей ветеранам ВОВ

Восемь депутатов из думской фракции ЛДПР внесли на рассмотрение коллег поправки в федеральный закон "О ветеранах". Они предлагают ввести ежегодные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в размере 75 тысяч рублей.

Подробного обоснования инициатива не имеет: в пояснительной записке просто говорится, что "в нынешних условиях целесообразно" узаконить новую регулярную выплату.

Напомним, единоразовой выплатой в 75 тысяч рублей ветеранов ВОВ поздравили с 75-летием победы над нацистской Германией, отмечавшимся в 2020 году.