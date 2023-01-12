В МИД заявили, что взаимодействуют с родителями осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги

Сотрудники Министерства иностранных дел находятся в постоянном контакте с родителями и адвокатами россиянки Софьи Сапеги, осужденной в Белоруссии на шесть лет лишения свободы, приводит РИА "Новости" слова официального представителя МИД Марии Захаровой 12 января. Ранее стало известно, что россиянка получила отказ в помиловании.

Выступая перед журналистами на брифинге в МИД, Захарова заявила, что российское посольство в Минске "непосредственно занимается" судьбой соотечественников, осужденных или же находящихся под следствием из-за выступлений против официальных итогов президентских выборов в Белоруссии в 2020 году. По утверждению представителя министерства, эта тема "регулярно" поднимается в ходе переговоров с белорусским руководством.

"Мы регулярно призываем партнеров к максимально гуманному отношению к таким лицам", — объявила Захарова.

Говоря непосредственно о Сапеге, она указала, что сотрудники российского консульства "находятся в постоянном контакте" с родителями и адвокатами осужденной. "Это регулярная работа по всем тем аспектам, которые мы обязаны отрабатывать. Что мы и делаем", — заключила Захарова.

Во вторник отчим Сапеги сообщил о том, что она получила отказ в помиловании от белорусской стороны. В сентябре адвокат россиянки Антон Гашинский выражал надежду, что она получит свободу еще до конца 2022 года.

Сама Сапега была осуждена на шесть лет лишения свободы в мае 2022 года решением Гродненского городского суда, который счел ее виновной, среди прочего, в разглашении данных белорусских силовиков и в разжигании вражды. За год до этого она была задержана после посадки самолета, следовавшего рейсом Афины-Вильнюс, в компании экс-главреда NEXTA Романа Протасевича.