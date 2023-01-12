В суде по делу документалиста Королева выступил сомневающийся свидетель

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

По делу обвиняемого в "фейках" про российскую армию Всеволода Королева выступили первые свидетели: его девушка Лидия Порохня и Михаил Баранов, который видел спорные посты в интернете.

На заседание Выборгского районного суда Петербурга 12 января по делу в отношении Всеволода Королева, которому грозит до 10 лет лишения свободы за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК), вновь пришла пара десятков человек. Перед началом допроса суд рассмотрел ходатайство о видеосъемке во время заседания. Королев и его адвокат Мария Зырянова просьбу журналистов поддержали. Прокурор возразил. После короткой заминки он обосновал свое решение фразой "просто не нужно". Судья съемку во время заседания запретила, сославшись на защиту частной жизни участников процесса.

Первой выступила Лидия Порохня, которая была в квартире вместе с Королевым во время обыска. На нее тогда составили протокол за мелкое хулиганство. Накануне заседания ей удалось оспорить штраф. А в суде она рассказала, что познакомилась с Королевым в апреле 2022 года в отделе полиции, куда их доставили после задержания во время митинга. За весь период знакомства Королев ни разу, по ее словам, не проявлял агрессию. Подробностей о публикациях, за которые судят Королева, Порохня привести не смогла.

Адвокат Зырянова спрашивала у свидетельницы, оказывал ли сопротивление Королев во время задержания и проявлял ли ненависть к каким-либо социальным группам. На оба вопроса Порохня ответила отрицательно.

Второй свидетель, Михаил Баранов подрабатывает ремонтом телефонов. Он рассказал в суде, как наткнулся на пост Королева о Буче. Иногда ему приходится искать клиентов в интернете, поэтому он много времени проводит в социальных сетях. Несмотря на то, что содержимое публикации Королева об украинском городе Баранова расстроило, он решил поставить "лайк". Как он пояснил, он хотел таким образом "продвинуть" публикацию, чтобы ее увидели другие и смогли поделиться своим мнением.

— Пролистывал в социальной сети "ВКонтакте" новости. Увидел посты. Нажал "лайк". Больше ничего сказать не могу, — сказал Баранов.

Претензий ни к постам, ни к самому обвиняемому у свидетеля нет. В суде он заявил, что все имеют право на свободу выражения мнения. Баранов добавил, что не слышал о подробностях ситуации на Украине до того, как наткнулся на пост Королева. После поставленного "лайка" Баранова вызвали на допрос к следователю.

— Я не могу знать, правда это или нет, я считаю, что это свобода слова человека. Захотел сказать — высказался, — отметил свидетель.

Достоверно вспомнить детали допроса Баранов в суде не смог, поэтому прокурору пришлось озвучить данные из протокола. В беседе со следователем отношение к постам Королева у свидетеля было заметно негативней.

Согласно материалам дела, следователю Баранов рассказал, что посты Королева его возмутили. Они показались ему непозволительными в "нынешних событиях", когда всем гражданам нужно сплотиться. Вдобавок оказалось, что Баранов обратился в правоохранительные органы, чтобы проверить законность увиденного в интернете.

— Как мне показалось, данные сведения должны создать у читателей негативное отношение к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации. Прочитав пост, я разозлился. В современной ситуации выкладывать такие провокационные посты без каких-либо объективных сведений и ссылок на авторитетные источники является недопустимым, - читал прокурор показания Баранова.

На вопрос Зыряновой о такой смене взглядов Баранов ответил, что не очень хорошо помнит, но допускает, что его мнение могло поменяться. Умышленно "сдавать" Королева не хотел — обращение составили силовики. Кроме того, сотрудники МВД помогали ему правильно описать степень его недовольства увиденным.

— Ситуация меняется. На тот момент, скорее всего, меня это разозлило, как я и давал показания. Сейчас, исходя из нынешних событий, у меня может поменяться мнение. Мое мнение, это как свобода слова. <…> Мне сказали приехать, дать объяснения — это и является обращением. Так, чтобы ходить в отдел, сдать человека… Я бы такого не стал делать, - подчеркнул Баранов.

Также в суде планировали допросить других свидетелей: ещё одного рассерженного пользователя сети и силовика, который проводил опись публикаций Королева. Их вызовут на следующее заседание 15 февраля.

Напомним, Королева держат в следственном изоляторе с лета 2022 года. Ему вменяют распространение недостоверной, по мнению следователей, информации о ходе специальной военной операции в постах о Буче и Мариуполе. Спорные публикации Королева не сходятся со сводками Министерства обороны. Обвиняемый якобы ввел заблуждение неопределенный круг лиц о действиях Вооруженных сил и дискредитировал армию. Свою вину Королев не признает.

Константин Леньков