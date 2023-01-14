Беглов поздравил петербуржцев с Днём принятия Устава города

Петербургский градоначальник Александр Беглов обратился к жителям Северной столицы по случаю 25-летия со дня принятия Устава города. Слова губернатора приводит пресс-служба Смольного.

"Он вобрал в себя уникальные традиции Северной столицы России, определил структуру органов власти, приоритеты социально-экономической политики, наши исторические символы. С опорой на Устав были созданы важнейшие правовые, политические и экономические институты Санкт-Петербурга", – высказался городской глава.

Также Беглов отметил важность Устава как базиса взаимодействия между всеми ветвями городской власти. Благодаря ему и заложенных в нём постулатов идёт поступательное развитие Петербурга как мегаполиса, подчеркнул губернатор.

Резюмируя, Беглов пожелал петербуржцам успехов в труде на благо Северной столицы.