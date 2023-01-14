ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:17

Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

фото ЗакС политика Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

Ушла из жизни народная артистка СССР Инна Чурикова, информирует в субботу, 14 января, ТАСС. Актрисе было 79 лет.

Уточняется, что Чурикова умерла в стенах медицинского учреждения.

"Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице", — поделился директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

Причины смерти народной артистки не конкретизируются.

Прощание с Чуриковой пойдёт в театре "Ленком" во вторник, 17 января.

Актриса известна по своим ролям в том числе в таких фильмах, как "Я шагаю по Москве", "В огне брода нет", "Морозко", "Благословите женщину", "Тот самый Мюнхгаузен", "Курьер", "Ширли-Мырли" и многих других.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама