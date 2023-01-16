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Новости 9:28

РКН заблокировал более 300 сайтов за ЛГБТ-пропаганду с начала декабря

фото ЗакС политика РКН заблокировал более 300 сайтов за ЛГБТ-пропаганду с начала декабря

С первых дней декабря Роскомнадзор заблокировал в общей сложности 306 сайтов, посчитав их пропагандирующими ЛГБТ, сообщили 16 января "Ведомости" со ссылкой на представителя ведомства. Речь идет о периоде с момента вступления в силу закона о запрете популяризации нетрадиционных отношений.

Конкретных примеров представитель РКН изданию не привел. Основная часть блокировок произошла в последнюю декаду декабря и в начале января. Так, по состоянию на 22 декабря доступ был ограничен лишь к 79 ресурсам.

Соавтор инициативы депутат Александр Хинштейн ("Единая Россия") отметил в беседе с "Ведомостями", что сейчас власти "в рабочем режиме доводят до участников рынка" информацию о том, что можно считать пропагандой ЛГБТ, а что — демонстрацией, которая в России запрещена лишь относительно несовершеннолетних. По его словам, владельцы сайтов сами выискивают запрещенную информацию и удаляют ее, а при возникновении затруднений обращаются в Роскомнадзор, "который в рабочем порядке направляет им претензии".

Также Хинштейн сообщил о том, что соцсети активизировали модерацию и удаление контента, посвященного теме ЛГБТ.

На прошлой неделе Хинштейн сообщил о том, что против издания "Попкорн букс" было заведено административное дело по статье о пропаганде нетрадиционных отношений. В начале января стало известно о том, что суд оштрафовал жителя Москвы за пропаганду ЛГБТ на 100 тысяч рублей.


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