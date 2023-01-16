Суд в Петербурге запретил информацию о продаже авторучек с камерами

Невский районный суд Петербурга рассмотрел административный иск прокурора о запрете распространения в России информации, представленной по ссылке на одну из торговых площадок в Сети, сообщила 16 января объединенная пресс-служба городских судов. Речь идет о торговле устройствами с возможностью негласного получения информации, в том числе о наручных часах и авторучках со встроенной видеокамерой.

"Суд указал, что на сайте в свободном доступе предлагаются к продаже технические устройства для негласного получения информации, свободная реализация которых запрещена, в том числе и дистанционным способом", — известила судебная пресс-служба. Как отмечается, продаваемые по ссылке устройства позволяют втайне собирать различные сведения без ведома их обладателя, "поскольку по внешнему виду устройств определить их функциональное назначение не представляется возможным".

В результате суд постановил запретить к распространению в России информации, размещенной по ссылке. Всего в 2022 году суды Петербурга запретили интернет-торговлю подобными устройствами по более чем 100 ссылкам.