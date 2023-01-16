ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:41

В Колпино за 20 млрд рублей построят здание для ОСК

фото ЗакС политика В Колпино за 20 млрд рублей построят здание для ОСК

Новый центр машиностроения и логистики для Объединенной строительной корпорации (ОСК) построят на территории Колпино, в промзоне "Ижорские заводы", о чем пишет "Деловой Петербург". Проект потребует привлечения 20 млрд рублей. Глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик отметил, что соглашение о его реализации заключили на последнем Петербургском международном экономическом форуме.

Площадь работ составит 25 га. На сегодняшний день специалисты разрабатывают технико-экономическое обоснование строительства, которое должно будет растянуться на десять лет.

Руководство ОСК рассчитывает, что будущий объект обеспечит дочерние кораблестроительные заводы российскими деталями и повысит доходность верфей. Ожидается, что центр машиностроения и логистики даст рабочие места по меньшей мере 1,5 тысячам людей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама