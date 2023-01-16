В Колпино за 20 млрд рублей построят здание для ОСК

Новый центр машиностроения и логистики для Объединенной строительной корпорации (ОСК) построят на территории Колпино, в промзоне "Ижорские заводы", о чем пишет "Деловой Петербург". Проект потребует привлечения 20 млрд рублей. Глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик отметил, что соглашение о его реализации заключили на последнем Петербургском международном экономическом форуме.

Площадь работ составит 25 га. На сегодняшний день специалисты разрабатывают технико-экономическое обоснование строительства, которое должно будет растянуться на десять лет.

Руководство ОСК рассчитывает, что будущий объект обеспечит дочерние кораблестроительные заводы российскими деталями и повысит доходность верфей. Ожидается, что центр машиностроения и логистики даст рабочие места по меньшей мере 1,5 тысячам людей.