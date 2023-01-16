Вишневский предложил изменения в федеральные нормы КРТ

Депутат "Яблока" Борис Вишневский подготовил проект федеральной инициативы от лица парламента Петербурга по теме комплексного развития территорий. Он предложил в обязательном порядке предоставлять собственникам высвобождаемых помещений равнозначное жилье: жилая площадь и количество комнат в нем должны быть не меньше, чем в подлежащем сносу, а общая площадь – больше.

Изменения, согласно проекту постановления (есть в распоряжении ЗАКС.Ру), предлагается внести в Жилищный и Градостроительный кодексы.

Новая недвижимость должна находиться в том же поселении, городском округе, а в случае города федерального значения – муниципалитете, что и расселяемый дом. По письменному заявлению собственника вместо новой недвижимости можно будет получить денежную компенсацию. В настоящее время "по умолчанию" предоставляется денежное возмещение, а другое жилье – только по заявлению, причем без гарантий равнозначности, отметил Вишневский.

Нанимателю взамен освобождаемого жилого помещения предлагается предоставлять другое равнозначное жилье по договору социального найма. По желанию другое равнозначное жилое помещение может быть предоставлено на праве собственности на основании договора передачи жилого помещения в собственность.

Инициировать собрание собственников для обсуждения вопросов о включении дома в программу КРТ, согласно предложению депутата, могут только собственники. Исполнительная власть и управляющие компании, по законопроекту, такой субъектностью обладать не будут. При этом для принятия решения понадобится согласие всех собственников.

Также Вишневский предложил утверждать программу КРТ не решением исполнительной власти, а законом регионального парламента. На территориях, подпавших под действие реновации, должны сохраняться ранее установленные правила землепользования и застройки, говорится в проекте.

Ранее свои изменения в федеральное законодательство по вопросу комплексного развития территорий предложил депутат ЗакСа от "Единой России" Андрей Рябоконь.