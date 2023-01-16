На территории IKEA в Кудрово начали строить развязку

Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти сигнализировал о начале долгожданных работ по строительству транспортной развязки с Мурманским шоссе. Дорожники трудятся на участке земли, который принадлежит ушедшей с российского рынка компании IKEA.

"Если вдруг обнаружим санкционные залежи акул, то раздадим. Строители делают площадку под стапель — это железная штуковина, которая будет своего рода рельсами для пролета второго путепровода над Мурманским шоссе", - говорится в Telegram-канале комитета.

Проект также предусматривает расширение и укрепление опор, на которых держится действующий путепровод.

Строительство должно было начаться еще осенью, но представители IKEA выразили протест. Разрешить возникшие противоречия чиновники собирались посредством публичного сервитута. Примечательно, что в июне прошлого года шведская компания готова была выделить свои средства на проект.

фото: Dorogi_lo / Telegram