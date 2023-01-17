Визит Путина может повлиять на допуск петербуржцев на Пискарёвское кладбище 18 января

Приезд президента РФ Владимира Путина может повлиять на допуск рядовых петербуржцев на Пискарёвское мемориальное кладбище 18 января, пишет "Фонтанка". На сайте некрополя, где похоронены останки советских военных, сообщается о "возможных технических перерывах" в работе в период с 16 по 26 января.

В то же время в Смольном заявили, что кладбище будет работать "в обычном режиме" в обозначенный выше день.

В разговоре с изданием в экскурсионном отделе мемориала известили, что 18 января устанавливается ограниченный режим работы "с утра, часов до 15, имейте в виду".

Директор кладбища Евгений Панкевич отказался как-то комментировать данную информацию.

Ранее в Кремле представили график Путина на завтрашний день. Там в том числе указано, что президент возложит цветы братской могиле у монумента "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище.

Следует напомнить, что когда Путин приезжает в родной город, не только часть магистралей окрашивается в "красный" из-за поездок президентского кортежа, но также вводятся ограничения на посещение знаковых объектов гражданами. К примеру, в прошлом году на Пискарёвское кладбище не пустили блокадницу. В свою очередь в Кремле тогда поспешили заявить, что никаких ограничений на вход не было.