Смольный объявил первые в 2023 году торги на приобретение жилья для сирот

Первые в 2023 году торги на приобретение "социального" жилья объявлены в Петербурге, сообщил 19 января комитет имущественных отношений. Квартиры предназначаются для передачи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Всего в рамках торгов планируется приобрести 20 квартир площадью от 33 до 42 квадратных метров каждая. Максимальная стоимость одного контракта превышает 6,8 миллиона рублей, всего в ходе аукциона Смольный рассчитывает потратить около 137 миллионов рублей.

Квартиры должны располагаться в домах не старше 1990 года постройки. При этом они должны "иметь чистовую отделку, быть безопасными для проживания и соответствовать всем санитарным нормам, предъявляемым к жилым помещениям", отметили в комитете.

Итоги торгов планируется подвести в первом квартале текущего года.

Утром в четверг вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова поделилась идеей предоставлять сиротам жилье за счет имущества россиян, покинувших пределы страны. Инициативу прокомментировал сенатор Андрей Клишас, который не увидел состава преступления в факте выезда за рубеж. По его словам, для отчуждения собственности релокантов потребуется принятие изменений в Уголовный кодекс, пока же подобные призывы противоречат Конституции.

Всего в 2023 году Смольный рассчитывает приобрести около 700 квартир для детей-сирот.