"Покинуть страну — не преступление": Клишас высказался об идее обеспечить сирот жильем за счет релокантов

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отреагировал на предложение вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой использовать собственность покинувших Россию граждан для предоставления жилья детям-сиротам. Подобные призывы в отсутствие состава уголовного преступления он назвал неконституционными.

"Осталось только понять, как на законных основаниях можно использовать чужое имущество для решения соц. проблем. Без серьезных поправок в Уголовный кодекс — никак. Покинуть страну — не преступление", — прокомментировал Клишас в своем Telegram-канале идею Кузнецовой 19 января.

В разговоре с ТАСС сенатор оказался несколько более многословным. "Конфискация возможна только при совершении уголовного преступления, для этого сейчас нужны серьезные поправки в УК. Если такие поправки принять, то это возможно и конституционно", — заявил он. В настоящее время призывы лишать релокантов их имущества "без состава уголовного преступления неконституционны", добавил он.

Предложения изымать имущество у граждан, покинувших Россию, поступают в последнее время с изрядной частотой. Помимо Кузнецовой, ранее об этом говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин, а в конце декабря сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил пустить на нужды участников СВО собственность релокантов. Сам Клишас уже высказывался на эту тему, указывая на необходимость принятия соответствующих изменений в Уголовный кодекс.