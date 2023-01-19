Бастрыкин потребовал проверить деятельность петербургского агентства недвижимости "Доли.ру"

До сведения председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина донесли информацию о противозаконной деятельности петербургского агентства недвижимости "Доли.ру", о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно имеющимся данным, компания около десяти лет выкупает доли в квартирах и заселяет туда асоциальных элементов, что впоследствии фактически приводит к захвату недвижимости.

Помимо этого, "Доли.ру" подозревают в неуплате налогов, поскольку недовольные деятельностью фирмы указывают на чрезвычайно низкие суммы совершаемых сделок по покупке долей в квартирах. Жалобы потерпевших до сих пор не привели к уголовным делам, а сами они заявляют о давлении на себя со стороны представителей агентства.

Бастрыкин потребовал от руководства петербургского управления СК провести проверку конфликтной ситуации и представить доклад.