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Новости 15:33

Бастрыкин потребовал проверить деятельность петербургского агентства недвижимости "Доли.ру"

фото ЗакС политика Бастрыкин потребовал проверить деятельность петербургского агентства недвижимости "Доли.ру"

До сведения председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина донесли информацию о противозаконной деятельности петербургского агентства недвижимости "Доли.ру", о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно имеющимся данным, компания около десяти лет выкупает доли в квартирах и заселяет туда асоциальных элементов, что впоследствии фактически приводит к захвату недвижимости.

Помимо этого, "Доли.ру" подозревают в неуплате налогов, поскольку недовольные деятельностью фирмы указывают на чрезвычайно низкие суммы совершаемых сделок по покупке долей в квартирах. Жалобы потерпевших до сих пор не привели к уголовным делам, а сами они заявляют о давлении на себя со стороны представителей агентства.

Бастрыкин потребовал от руководства петербургского управления СК провести проверку конфликтной ситуации и представить доклад.


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