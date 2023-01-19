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Новости 16:24

В Ленобласти водители смогут перевести машины на природный газ "фактически бесплатно"

фото ЗакС политика В Ленобласти водители смогут перевести машины на природный газ "фактически бесплатно"

Правительство Ленинградской области получило повышенную субсидию из федерального бюджета, предназначенную для перевода автомобилей на природный газ. Оно сообщило, что водители смогут приспособить свои транспортные средства к новому типу горючего "фактически бесплатно".

Оборудование устанавливается в рассрочку на пять лет. Долг погашается за счет денег, потраченных на заправку машины компримированным природным газом. Газ в качестве заправочного топлива высоко оценивает глава областного комитета по транспорту Михаил Присяжнюк.

"Он имеет ряд преимуществ, среди которых экономичность, экологичность и безопасность", - отметил чиновник.

В среднем по России кубометр метана стоит 21 рубль.


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