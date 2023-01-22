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Новости 16:46

Петербургские автоинспекторы напомнили о правилах безопасности из-за вернувшихся морозов

фото ЗакС политика Петербургские автоинспекторы напомнили о правилах безопасности из-за вернувшихся морозов

В Петербург после продолжительной оттепели вернулась морозная погода, в связи с чем управление ГИБДД по региону поспешило напомнить автовладельцам о том, как следует себя вести на дорогах в эти дни, информирует пресс-служба ведомства.

В управлении Госавтоинспекции призвали участников дорожного движения к внимательности ввиду гололёда.

"Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие", — отчитались в петербургской ГИБДД.

Водителям рекомендовано воздержаться от резких манёвров, превентивно не убедившись в их безопасности для других участников движения. Правоохранители также призывают автовладельцев помнить о важности соблюдения дистанции и передвижении на дорогах со включенными световыми приборами.


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