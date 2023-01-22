Правозащитника Никиту Сорокина не станут судить по протоколам о дискредитации армии

Правозащитника Никиту Сорокина на станут судить по двум протоколам о дискредитации армии (20.3.3 КоАП), из-за пикета на тему мобилизации отцов детей-инвалидов, передаёт MR7.

Юрист получил от правоохранителей телеграмму о необходимости явиться в отдел полиции № 76 в конце октября прошлого года. На данный момент документы утратили законную силу ввиду истечения сроков привлечения гражданина к административной ответственности.

"Я думал, что меня всё-таки привлекут к административной ответственности. Ведь я публично высказал свою позицию, что людям во власти могло не понравиться. И то, что все благополучно завершилось, стало приятной неожиданностью", — поделился Сорокин в разговоре с изданием.

В течение последних трёх месяцев после того, как были составлены протоколы, правоохранители не вспоминали о Сорокине. Активист считает, что силовики приняли верное решение, не дав делам дойти до суда.

Напомним, в октябре у стен Смольного Сорокин намеревался выразить недовольство тем, что в рамках частичной мобилизации в войска РФ не призывают депутатов и чиновников, но забирают родителей детей-инвалидов. Свою акцию юрист анонсировал заранее и, как следствие, был быстро задержан. В отделе полиции на него составили протокол по "коронавирусной" статье 8.6.1 КоАП закона Петербурга (Нарушение правил режима повышенной готовности).