В Кремле отрицают старт кампании по выборам президента

Кампания по подготовке к выборам президента пока не начиналась в Кремле, а сам глава государства и его администрация заняты выполнением рутинных задач, поведал журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. При этом уточнил, что глава государства не делал никаких заявлений о том, планирует ли он баллотироваться вновь.

"Еще пока рано, еще не началась кампания. В Кремле очень много текущих дел, у президента очень активный график и насыщенная повестка дня", — цитирует заявление Пескова ТАСС.

Никаких заявлений касательно своих планов участия в выборах президента в 2024 году Путин не делал, продолжил Песков. "Пока продолжается работа в рамках обычного рутинного рабочего графика президента", — уточнил он.

В то же время в Кремле находятся в курсе того, что Центризбирком приступил к подготовке кампании по выборам президента. "Это рабочий процесс, ЦИК выполняет свои функции", — уточнил Песков.

На прошлой неделе глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о старте подготовки к будущим выборам президента. Помимо этого она сообщила о выявлении четырех иноагентов в составах избирательных комиссий, а заодно пожаловалась на то, что Запад якобы готовится дискредитировать предстоящие в сентябре 2023 года выборы в России.