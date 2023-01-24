Экс-главе РКК "Энергия" Солнцеву дали шесть лет колонии по коррупционному делу

Бывший глава ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев получил от суда в Москве шесть лет колонии общего режима по делу о хищении 662 млн рублей, передает "Интерфакс".

Его судили по статье о подстрекательстве к злоупотреблению служебными полномочиями (ч. 4 ст. 33 - ч. 2 ст. 201 УК). Второй фигурант дела, гендиректор НПО имени Лавочкина Владимир Колмыков получил три года реального срока по статье о злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК). Дело слушалось в закрытом режиме.

По версии следствия, оба фигуранта, будучи топ-менеджерами НПО "Энергомаш", поставили в страну жидкостные ракетные двигатели США на невыгодных для российского бюджета условиях. Суд обязал их полностью погасить нанесенный ущерб.

В 2020 году Солнцева арестовали по делу о хищении более 1 млрд рублей у "Роскосмоса", в состав которого входит РКК "Энергия". Последней он руководил до назначения в 2018 году главой "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. В рамках "дела о миллиарде" Солнцеву вменяют заключение завышенных контрактов при поставках комплектующих для электронно-компонентной базы модуля Международной космической станции.